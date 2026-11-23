Павло Василенко

Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі не збирається відмовлятися від Михайла Мудрика, попри скандал навколо українського вінгера. Італійський фахівець розраховує на футболіста та сподівається допомогти йому повністю розкрити свій потенціал у лондонській команді.

Нещодавнє інтерв'ю Мудрика спричинило справжній резонанс в Англії. Українець зізнався, що перед переходом до Челсі мріяв грати за Арсенал. Таке зізнання неабияк розлютило вболівальників обох клубів. Фанати Тоттенгема закликають достроково припинити оренду футболіста, тоді як прихильники Челсі вимагають його продажу.