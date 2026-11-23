Де Дзербі продовжує вірити в Мудрика. Тренер Тоттенгема готує українцю шанс на повернення
Вінгер відновлюється після травми
Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі не збирається відмовлятися від Михайла Мудрика, попри скандал навколо українського вінгера. Італійський фахівець розраховує на футболіста та сподівається допомогти йому повністю розкрити свій потенціал у лондонській команді.
Нещодавнє інтерв'ю Мудрика спричинило справжній резонанс в Англії. Українець зізнався, що перед переходом до Челсі мріяв грати за Арсенал. Таке зізнання неабияк розлютило вболівальників обох клубів. Фанати Тоттенгема закликають достроково припинити оренду футболіста, тоді як прихильники Челсі вимагають його продажу.
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Однак, як повідомляє Tottenham Talk, позиція тренерського штабу «шпор» залишається незмінною. Мудрик продовжує підготовку до повернення в основний склад, а Де Дзербі зберігає віру в українця та готовий працювати над його прогресом.
Нагадаємо, через позитивний допінг-тест вінгер пропустив майже 20 місяців офіційних матчів. Після тривалої паузи Мудрик повернувся на поле 5 вересня 2026 року в поєдинку АПЛ проти Ноттінгем Форест. Українець провів у грі 17 хвилин.
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