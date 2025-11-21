Сергій Разумовський

Вінгер Жирони Крістіан Порту зазнав серйозного ушкодження – у нього діагностовано розрив передньої хрестоподібної зв’язки лівого коліна. Про це повідомляє офіційний сайт каталонського клубу, який підтвердив, що травма сталася під час одного з тренувальних занять.

Зазначається, що пошкодження футболіст отримав на занятті у середу, 19 листопада. Уже 21-го числа конкуренту українця Віктора Циганкова мають зробити операцію на коліні. Точні строки відновлення медичний штаб поки не називає, однак, з огляду на характер травми, існує велика ймовірність, що Порту пропустить решту поточного сезону й зможе повернутися до гри лише влітку наступного року.

У сезоні-2025/2026 Крістіан Порту встиг провести 11 матчів за Жирону в усіх турнірах. На рахунку 33-річного іспанця одна результативна передача, а також значний обсяг роботи на фланзі атаки, де він традиційно відігравав важливу роль у командній побудові. Втрата досвідченого вінгера стане помітним ударом для Жирони, яка бореться за виживання.

