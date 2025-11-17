«Усім величезне дякую». Найкращий гравець збірної України підсумував матч із Ісландією
Синьо-жовті здолали конкурента за вихід до плей-оф відбору на ЧС, дотиснувши його на останніх хвилинах
20 хвилин тому
Вінгер збірної України Віктор Циганков у своєму Instagram поділився емоціями від надважливої перемоги у матчі заключного туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії (2:0).
Частіше б такі емоції. Усім величезне дякую за вчорашню підтримку.
Слава Україні! 🇺🇦💛💙
