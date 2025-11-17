Сергій Разумовський

Вінгер збірної України Віктор Циганков у своєму Instagram поділився емоціями від надважливої перемоги у матчі заключного туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії (2:0).

Частіше б такі емоції. Усім величезне дякую за вчорашню підтримку. Слава Україні! 🇺🇦💛💙 Віктор Циганков

