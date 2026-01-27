Конте: «Наполі не може недооцінювати Челсі»
Чемпіон Італії прийматиме володаря КЧС
Антоніо Конте / Фото - Наполі
Головний тренер Наполі Антоніо Конте поділився очікуваннями від поєдинку 8 туру Ліги чемпіонів проти Челсі. Його слова наводить УЄФА.
Я дуже добре знаю Челсі; їхні амбіції. Вони є переможцями КЧС. Ми повинні викластися на повну. Ми не можемо їх недооцінювати. Ми знаємо, що означає грати вдома. Було б чудово бачити блакитну хвилю, яка підтримує нас, - пояснив Конте.
Матч Наполі - Челсі відбудеться 28 січня. Початок - о 22:00.