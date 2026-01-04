Головний тренер Наполі Антоніо Конте підбив підсумки матчу 18 туру Серії А проти Лаціо (2:0). Його слова наводить TuttomercatoWEB.

Маю похвалити хлопців. Сьогодня діяли технічно чисто, показали фізичну силу, не даючи Лаціо грати, - це непросто. Ми провели матч дуже високого рівня

Коли є час на підготовку, ми намагаємося підкреслити характеристики своїх гравців і шукаємо простір, де можна завдати шкоди супернику. Інтерпретація була винятковою. Можливо, нам трохи бракує цинізму, бо ми створюємо багато, але я справді дуже задоволений, бо зважаючи на кількість відсутніх, важко було уявити такі результати.

Тепер гратимемо кожні три дні, без можливості ротації, сподіваємося, не заплатимо за те, що доведеться використовувати тих самих футболістів, - підкреслив Конте.