Лаціо в рамках 18 туру Серії А вдома приймав діючого володаря скудетто Наполі. Матч у Римі завершився з рахунком 0:2.

Неаполітанці протягом півгодини зняли всі питання про переможця. Спочатку Спінаццола відкрив рахунок на 13-й хвилині, а згодом другий ассист у матчі від Політано дозволив відзначитись Рахмані.

Ближче до завершення гри у гравців Лаціо почали здавати нерви. На 81-й хвилині Нослін пішов відпочивати після двох попереджень, а потім Марушич повівся на провокацію Маццоккі, внаслідок чого команди догравали зустріч 9 на 10.

Серія А. 18 тур

Лаціо - Наполі 0:2

Голи: Спінаццола, 13, Рахмані, 32