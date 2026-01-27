Конте оцінив кадрову ситуацію Наполі перед грою з Челсі
Кілька гравців перебувають в лазареті
близько 1 години тому
Антоніо Конте / Фото - ФК Наполі
Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився про кадрову ситуацію чемпіона Італії перед грою 8 туру Ліги чемпіонів проти Челсі. Його слова наводить УЄФА.
Наша робота полягає в тому, щоб бути ефективними, коли справи йдуть не так, як ми хочемо. Будь-хто може легко плавати, коли вітер дме в потрібному напрямку. Коли вітер дме проти вас, а хвилі високі, ви повинні бути хорошими. Моряки повинні вірити в те, що вони роблять, і бути готовими зробити все, щоб рухатися вперед. Мої хлопці мають все необхідне для успіху і викладаються на повну, - наголосив Конте.
Матч Наполі - Челсі відбудеться 28 січня. Початок - о 22:00.