Спортивний директор Наполі Джованні Манна висловився про майбутнє данського нападника Расмуса Хойлунда по завершенні орендної угоди з Манчестер Юнайтед. Його слова наводить Corriere dello Sport.

Ми зробили все, що могли, щоб підписати його. Були й інші відомі клуби, які цікавилися ним, але його воля була вирішальною, і ми пишаємося цим.

Є опція викупу, якщо ми кваліфікуємося до Ліги чемпіонів. Гравець вважає себе частиною Наполі, і ми теж. Це надзвичайно важливо, - розповів Манна.