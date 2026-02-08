Головний тренер Наполі Антоніо Конте підбив підсумки матчу 24 туру Серії А проти Наполі (2:3). Його слова наводить сайт TuttomercatoWEB..

Мені було цікаво подивитися, як ми відреагуємо на травму Ді Лоренцо. Він уособлює Наполі - це гравець, який приносить користь не тільки з тактичної точки зору на полі, але і завдяки своєму характеру та лідерським якостям.

Я пишаюся своїми хлопцями, ми заслуговували на перемогу. Під час матчу я сказав лавці: «Скоро сам вийду грати»? За регламентом я не можу виходити на поле, інакше я б їм допоміг.

У нас травмовані Брюйне, Гілмора, Лукаку, Ангісса, Ді Лоренцо, і тепер черга дійшла до Мактомінея. Дякую всім, у тому числі таким хлопцям, як Вергара і Амброзіно, хоча останній вважав за краще піти в Серію B, щоб отримувати ігрову практику.

Нам залишається тільки зібрати уламки і думати про «Комо». Вони відпочили, матч буде дуже важким. Сподіваємося повернути Мактомінея - він для нас ключова фігура.

Ми робимо щось неймовірне, але це недооцінюють. Ми виходимо на поле, і саме гравці повинні робити різницю; якщо гравців немає, стає важко заробляти на хліб, - сказав Конте.