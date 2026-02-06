Керівництво Наполі планує закріпити у складі центрального півзахисника Скотта Мактомінея, запропонувавши йому новий контракт. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Як зазначає джерело, утримання шотландського футболіста вважається одним із ключових завдань для неаполітанського клубу. У Наполі вже працюють над угодою, яка буде розрахована до літа 2030 року та передбачає помітне підвищення зарплати гравця.

Сам Мактоміней позитивно оцінює період кар'єри в Неаполі та відкритий до переговорів із керівництвом з приводу продовження співпраці.

29-річний хавбек захищає кольори Наполі з літа 2024 року і цього сезону демонструє вражаючу результативність. У 33 матчах у всіх турнірах він записав на свій рахунок дев'ять голів та чотири результативні передачі.

