Головний тренер Наполі Антоніо Конте підбив підсумки матчу 8 туру Ліги чемпіонів проти Челсі (2:3). Його слова наводить Football Italia.

Чи це катастрофа? Катастрофа - неправильне слово, ми ж говоримо про спорт. За півтора роки ми виграли скудетто та Суперкубок. Тож треба підбирати слова та правильно все оцінювати.

Найбільшої помилки ми припустилися проти Копенгагена. Не можна перемагати в більшості, пропустили з пенальті та зіграти 1:1. Ми були в плейоф, якби не це.

У нас величезні проблеми зі складом. В суботу ми знову граємо. Кому в голову прийшла ця чудова ідея поставити нам матч на суботу, хоча попереду вільний тиждень? Я засмучений, це ускладнює ситуацію.

Ми показали, що можемо добре виступати в Лізі чемпіонів. Тепер наша мета - знову потрапити до Ліги чемпіонів, щоб зробити крок уперед. Втім, це не буде просто.

Ми пропустили вперед ПСВ, Айнтрахт і Копенгаген? Без 12-13 гравців, можливо, це наш рівень. Ми починали з іншою командою. Зараз, коли подивитеся на склад, вам захочеться просто схопитися за голову і сказати: «Сподіваємося на бога». Але ми тримаємося. Хто б в цій ситуації зміг це зробити? Думаю, ніхто, - пояснив Конте.