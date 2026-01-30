У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи 2025/26.

Вісім найкращих команд ліги автоматично вийшли у 1/8 фіналу. А на стадії 1/16 фіналу зіграють команди, що посіли місця з 9-го до 24-го.

Єдиним представником України залишається Артем Довбик, який через травму пропустить перші весняні поєдинки.

Перші матчі заплановано провести у четвер, 19 лютого, а матчі-відповіді – через тиждень, у четвер, 26 лютого.

Переможці кожного двобою вийдуть до 1/8 фіналу, де приєднаються до восьми найкращих команд ЛЄ, які забезпечили собі автоматичний вихід.