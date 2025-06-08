Павло Василенко

Барселона шукає змоги посилити свій фланг. Bild повідомляє, що Іван Перішич був у списку бажань каталонців. Головний тренер команди Хансі Флік зацікавлений у послугах хорвата.

Барселона серйозно розглядає трансфери до лінії нападу. Передбачається, що буде кілька нових гравців, але це означає, що принаймні деякі бюджетні зміцнення мають бути зроблені.

Каталонський клуб розглядає можливість підписання Перішича. Хорватський вінгер може опинитися у Барселоні на правах вільного агента. Хансі Флік, який знає гравця зі спільної роботи у Баварії, виступає за такий крок.

36-річний гравець нещодавно приєднався до ПСВ, але його контракт діє лише до 30 червня. Наразі немає жодних ознак того, що ветеран продовжить свій контракт.

У Барселоні Перішич був би резервним гравцем для Ламіна Ямаля. Він також приніс би багато досвіду в роздягальню, повну дуже молодих гравців. Зі зрозумілих причин сам хорват відкритий для переходу.

Минулого сезону вінгер зіграв 39 матчів, забив 16 голів та віддав 11 результативних передач. До переходу до ПСВ він був пов'язаний з Хайдуком Спліт.