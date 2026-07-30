Захисник Полісся Борис Крушинський в ефірі MEGOGO поділився думками щодо поразки в матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Копенгагена (1:2) та вильоту з єврокубків.

Емоції негативні, тому що ми вилітаємо з Ліги конференцій. Хотілося б залишитись. Ми могли зробити це. У першій грі ми не реалізували багато моментів і припустились помилок у захисті. Приїхали сюди, тут Копенгаген теж нічого не створив, можна сказати, але забив всі свої моменти, а ми, знову ж таки, не реалізували свої. Ми програли 1:2 і вилітаємо. Сумно зараз, якщо чесно. Не хотілося б так. Після першої гри у нас були великі шанси, великі надії, але на жаль, ми вилітаємо.

Що зіграло ключову роль? Не можу сказати. Думаю, наша помилка у обороні, їхні уболівальники. Вони грали вдома, їм було комфортніше. У попередньому матчі нам було легше грати вдома. Вони реалізували свої моменти

Коли зрозуміли, що щось іде не так? Не було такого моменту. Просто виходили, грали, боролись, віддавали всі сили. На жаль, у футболі так трапляється. Треба аналізувати. Індивідуально уважніше грати в обороні, концентрація, і так ми дійдемо до успіху.