Колишній півзахисник, а нині – скаут Карпат, Михайло Кополовець висловився щодо своїх «мемних» фраз, що пішли в народ.

Пройшов час – і я побачив, що людям заходять такі фрази. Мені приємно, що вони подобаються. Багато моїх мемів. Але, мабуть, саме фраза «Таке чувство, що Бог нас наказує» так сильно й зайшла, бо дуже точно пасує до нашої сьогоднішньої реальності. Серйозно – літають ракети по мирних містах, постійний стрес. І ти думаєш: за що?

Ми ж мирна країна. Ми добрі, світлі люди, ми нормально поводимось, відкриті до всіх. Ми не якісь там дикі племена – ми Центральна Європа. І от ти не можеш зрозуміти, як у XXI столітті таке може коїтись. Це просто жах. І тому людям близьке це відчуття – що «щось не так». І ця фраза – вона стала такою народною, тому що точно лягає на наше життя зараз, – заявив Кополовець в інтерв'ю YeSport.