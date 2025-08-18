Фіорентина може втратити голкіпера Давіда Де Хеа, повідомляє Daily Mail.

Манчестер Юнайтед зацікавлений в поверненні 34-річного іспанця, який 2 роки тому залишив «Олд Траффорд» після 12 років в клубі.

На початку серпня Де Хеа разом з Фіорентиною зіграти контрольну гру проти МЮ в Англії і ця зустріч переконала керівництво необхідності повернути культового воротаря.

В контракті Де Хеа з «фіалками» передбачена невелика клаусула, яка може відкрити шлях поверненню Давіда до Манчестера.

Варто зазначити, що Фіорентина проведе свій перший офіційний матч в новому сезоні проти Полісся у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Матчі відбудуться 21 та 28 серпня.

