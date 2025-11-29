Головний наставник Колоса Руслан Костишин в ефірі УПЛ-ТБ підбив підсумки матчу 14-го туру чемпіонату України проти київської Оболоні (0:0).

«У мене позитивні емоції після матчу. Мені сподобалося як виглядала команда. Так, не завжди найсильніший перемагає, завжди є нюанси. Ми домінували весь матч. Не завжди так виходить, що наша команда домінує з перших хвилин матчу.

Просто не вистачило гола, останнього пасу, а те, як команда взаємодіяла, атакувала, як вступала в контрпресинг, як підтискала суперника, мені дуже сподобалося. Я задоволений якістю гри, а результат прийде, якщо ми будемо так грати», - заявив Костишин.