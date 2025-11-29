Костишин – про нічию з Оболонню: «Не завжди найсильніший перемагає»
Колос не змін вирвати три очки
1 день тому
Головний наставник Колоса Руслан Костишин в ефірі УПЛ-ТБ підбив підсумки матчу 14-го туру чемпіонату України проти київської Оболоні (0:0).
«У мене позитивні емоції після матчу. Мені сподобалося як виглядала команда. Так, не завжди найсильніший перемагає, завжди є нюанси. Ми домінували весь матч. Не завжди так виходить, що наша команда домінує з перших хвилин матчу.
Просто не вистачило гола, останнього пасу, а те, як команда взаємодіяла, атакувала, як вступала в контрпресинг, як підтискала суперника, мені дуже сподобалося. Я задоволений якістю гри, а результат прийде, якщо ми будемо так грати», - заявив Костишин.
Команда з Ковалівки закріпилася на четвертій позиції у таблиці Прем'єр-ліги, маючи в активі 23 очки після 14 ігор та випереджаючи такі клуби, як Кривбас, Зоря, Динамо та Металіст 1925.