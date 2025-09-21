Головний тренер Колоса Руслан Костишин підбив підсумки матчу шостого туру УПЛ проти Вереса (0:0), який вчора пройшов у Ковалівці.

«Гарна гра. Може, негарна для вболівальників, але Верес підготувався. З ними мучились Динамо, Шахтар, то чому ми не повинні мучитись? Ми поки що не на такій стадії. Ми намагались грати першим номером і якісь атаки проходили, якісь не проходили. Десь помилялись в такій щільній обороні, але ми намагаємося і розуміємо, що ми будемо з такими складнощами стикатись.

Але я сильно похвалив свою команду, тому що команда вийшла і розчарована нічиєю. Це дуже добре, що команда розчарована нічиєю – значить, до них прийшов смак, що зараз відбувається з нашою командою», – сказав Костишин в ефірі УПЛ ТБ.