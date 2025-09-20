Колос та Верес не змогли виявити сильнішого в очному протистоянні
Команди зіграли внічию 0:0
7 хвилин тому
Колос - Верес/фото: Колос
У шостому турі чемпіонату України Колос приймав Верес.
Господарі активніше розпочали матч, створивши кілька небезпечних моментів біля воріт рівненської команди. Особливо запам'ятався шанс захисника Колоса Микити Бурди після кутового, але голкіпер Вереса зумів відбити удар.
На перерву команди пішли за нульового рахунку.
У другому таймі Верес почав відповідати дальніми ударами, з якими впевнено справлявся воротар Колоса.
Команди так і не змогли порадувати вболівальників забитими м'ячами, закінчивши поєдинок внічию 0:0.
Українська Прем’єр-ліга, шостий тур
Колос - Верес - 0:0