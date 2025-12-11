Виконувач обов’язків головного тренера Динамо Ігор Костюк прокоментував поразку від Фіорентини (1:2) у п'ятому турі загального етапу Ліги конференцій.

«В обох таймах ми створювали достатньо моментів та швидкісних атак, але, на жаль, ми не доставляли мʼяч у зону завершення. В другому таймі ми трохи перебудувалися, акцентували увагу на тому, що потрібно якісніше доставляти м’яч у зону завершення. Ви бачили, що було більше атак, але, на жаль, не було якісного завершення, не було якісних передач у карний майданчик.

Суперник скористався своїми нагодами, забив два м’ячі. Звісно, у завершальній зоні там грали якісні гравці, і внаслідок цього вони забили два м’ячі», – цитує Костюка клубна пресслужба.