Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував поразку своєї команди від Шахтаря в українському «Класичному» в межах 26-го туру УПЛ. Поєдинок завершився перемогою донеччан із рахунком 2:1. Слова фахівця передає пресслужба киян.

Я вважаю, що і в першому таймі, і у другому план на гру, який ми обрали, працював. Як ви бачили, середній блок працював – ми відбирали мʼяч, створювали моменти, проводили швидкі атаки, забили, мали ще декілька моментів. У другому таймі наші гравці підсіли, ми зреагували на це, але... Два удари в площину наших воріт завдяки рівню виконання втілилися у два голи. Ті моменти, які ми створювали, на жаль, не реалізували. Були моменти, хоч їх було небагато, але потрібно такі моменти реалізовувати.

Я би більше казав про другий мʼяч, який Траоре скидував. Гравці центральної лінії блокували, а на підбиранні другим темпом не встигали. Із тієї зони ми пропустили перший мʼяч, і другий з підбирання, коли не дограли – воротар відбив, але гравець «Шахтаря» був першим на добиванні. Це концентрація уваги, треба догравати. Потрібно над цим працювати.

Чому такий тривалий час не грає Тіаре? Тому що Михавко, Біловар і Захарченко на даний момент перебувають у кращій формі. Вихід Шоли це була планова заміна.