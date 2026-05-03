Шахтар вирвав перемогу у матчі з Динамо та відірвався на 10 очок від ЛНЗ
У складі гірників голи забили Феррейра і Траоре
26 хвилин тому
Донецький Шахтар здобув перемогу над київським Динамо у центральному матчі 26-го туру УПЛ.
Кияни повели в рахунку на 13-й хвилині — Матвій Пономаренко дальнім ударом від центрального кола перекинув Дмитра Різника. Гірники відігралися по перерві завдяки голу Лукаса Ферейри, а згодом Лассіна Траоре першим встиг на добивання та встановив остаточний результат.
Наприкінці зустрічі Динамо могло врятувати нічию, проте гол Едуардо Герреро був скасований через офсайд.
УПЛ. 26-й тур
Голи: Пономаренко, 13 – Феррейра, 50, Траоре, 68
За чотири тури до фінішу Шахтар із 63 очками очолює таблицю, випереджаючи найближчого переслідувача ЛНЗ на 10 балів. Динамо залишається на четвертому місці — 47 очок.
