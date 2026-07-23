Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк напередодні першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти ПАОК розповів про підготовку команди. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Костюк також прокоментував ситуацію на лівому фланзі оборони киян і травму Костянтина Вівчаренка. Також фахівець висловився щодо підписання іншого захисника Олексія Сича.

Уся команда ПАОК гідна уваги, не виділятиму когось персонально. В ПАОК грають індивідуально сильні футболісти. Ми аналізуємо це та робимо все, щоб нейтралізувати їхні сильні сторони та завадити зіграти у свій футбол.

Лівий фланг оборони Динамо? Усе добре, конкуренція є. Стосовно Костянтина, він пройде глибший огляд. Лише тоді зможемо казати про складність травми та зрозуміти, скільки часу гравець пропустить. Ставка на результат у першому матчі? Процитую Валерія Васильовича Лобановського: «Будь-яка тактика має право на життя, якщо дає результат».