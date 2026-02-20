Костюк пропонував екслідеру Динамо замінити його в U-19
Пропозиція була відхилена
близько 10 годин тому
Огнен Вукоєвич / Фото - ФК Динамо Київ
Ексфутболіст Динамо та збірної Хорватії Огнен Вукоєвич отримав запрошення від головного тренера біло-синіх Ігоря Костюка повернутись працювати в Україну, повідомляє Футбол 24.
42-річний Вукоєвич отримав пропозицію очолити юнацьку команду Динамо, проте на сьогодні він не готовий повертатись в Україну.
З минулого року ексдинамівець працює в структурі хорватського Рудеша, поєднуючи роботу тренера команди U-17 та посаду директора академії.
