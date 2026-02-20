Ліга конференцій. Кривдники Динамо та Полісся роблять крок до 1/8 фіналу. Відео
Огляд ігрового дня
близько 14 годин тому
Фото - УЄФА
Напередодні завершились поєдинки другого слоту 1/16 фіналу Ліга конференцій.
Самсунспор, який на груповій стадії познущався над Динамо (3:0), мінімально переграв Шкендію.
Фіорентина здійснила успішний вояж до Білостока, розбивши місцеву Ягеллонію.
Пропонуємо ознайомитись з результатами ігрового дня.
Ліга конференцій. 1/16 фіналу. Перший матч
Ягеллонія - Фіорентина 0:3
Голи: Раньєрі, 53, Мандрагора, 66, Пікколі, 81 (з пенальті)
Шкендія - Самсунсор 0:1
Гол: Маріус, 77
Омонія - Рієка 0:1
Гол: Аду Аджей, 87
Дріта - Целє 2:3
Голи: Краснічі, 59, Балаж, 75 - Кучис, 19, Авділі, 41, Поплатнік, 90+4