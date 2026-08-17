Головний тренер Динамо Ігор Костюк поділився враженнями від перемоги у матчі третього туру української Прем'єр-ліги проти Колоса (2:1). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Ми провели два важкі матчі з «Карабахом» – у Любліні та в Баку, між ними зіграли проти «Вереса». Загалом провели турне з чотирьох поєдинків. Сім гравців, які зіграли в Азербайджані, потрапили до сьогоднішнього складу. Ми витримали матч фізично, також емоційно команда розуміла, що потрібно перебудовуватися. Розмовляли з гравцями стосовно необхідності перемогти, адже далі чекає пауза, перезавантаження, і всі впоралися. В роздягальні хороший мікроклімат – добре готувалися до гри. Авжеж, «Колос» був свіжішим через двотижневу паузу, але сьогодні ми закономірно перемогли, попри пропущений м’яч.

Під час двотижневої паузи гравці зможуть відпочити від переїздів, провести час удома з рідними. Це важливо, адже ми багато подорожували упродовж двох місяців. У нас є два тижні, щоб перепочити та з новими силами виконувати програму, яку, на жаль, не могли виконати раніше, оскільки повноцінних тренувань практично не було внаслідок переїздів. Деякі гравці отримають додаткову ігрову практику за команду U-21 у матчі проти «Колоса» та відповідне навантаження.

Наскільки серйозної травми зазнав Олександр Тимчик? Повне розуміння матимемо після діагностики. Щодо підсилення, працюємо в цьому напрямку.