Сьогодні київське Динамо у матчі третього туру УПЛ на своєму полі прийме ковалівський Колос. Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, цей поєдинок стане останнім для Ігоря Костюка на посаді головного тренера біло-синіх.

«Наскільки я розумію з кулуарних розмов, незалежно від результату сьогоднішнього матчу з Колосом, з великою долею ймовірності він стане останнім для фахівця на нинішній посаді.

Після цього у Динамо буде двотижнева ігрова пауза, яку якраз і збираються використати для зміни на тренерській лавці. Саме для цього до Києва і приїхали власники клубу», – написав інсайдер у своєму телеграм-каналі.