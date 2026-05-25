Сергій Разумовський

Київське Динамо готується до кадрових змін у міжсезоння та визначається з майбутнім низки гравців, які перебували в орендах або не входять до основних планів клубу.

За інформацією Telegram-каналу «Динамо Київ Inside», столичний клуб планує достроково розірвати контракти з двома легіонерами — нападником Еріком Раміресом та півзахисником Джастіном Лонвейком. Обом футболістам нібито можуть запропонувати припинити співпрацю та отримати статус вільних агентів уже з 30 червня.

Водночас «ТаТоТаке» заперечує інформацію щодо Лонвейка. За даними джерела, у Динамо навпаки ведеться серйозна робота над поверненням нідерландського суринамця до команди. Зазначається, що головний тренер киян Ігор Костюк особисто зацікавлений у футболісті. Минулого сезону Лонвейк виступав за нідерландську Фортуну Сіттард, де провів 17 матчів і забив 5 м’ячів.

Також Динамо планує знайти новий варіант оренди для півзахисника Решата Рамадані. Не виключено, що 22-річний македонець залишиться у своїй нинішній команді — Шкендії, звідки й перейшов до столичного клубу.

Турецький Амедспор хоче ще на рік продовжити оренду захисника Олександра Сироти. Водночас Максим Дячук та Антон Царенко мають залишити польську Лехію, яка вилетіла до нижчого дивізіону. Обидва футболісти пройдуть збори з Динамо, однак їм уже шукають варіанти продовження кар’єри в Екстраклясі. Щодо Дячука не виключений навіть повноцінний викуп.

Захисник Навін Малиш, за попередньою інформацією, має без змін дограти 2026 рік у луганській Зорі. Водночас «ТаТоТаке» додає, що ситуація з ним ще остаточно не вирішена, адже Зоря дуже хоче зберегти гравця на наступний сезон.

Окрема ситуація — з Владиславом Супрягою. За даними INSIDE UPL, нападник найближчим часом залишить Епіцентр і повернеться до Динамо.

Під час підсумкового банкету головний тренер кам’янець-подільської команди Сергій Нагорняк подякував форварду за роботу та побажав йому успіхів. Сторони фактично попрощалися. Головне питання тепер полягає в тому, чи потрібен Супряга київському клубу після повернення.

Також ТаТоТаке повідомляє, що до Динамо повертається вінгер Анхель Торрес. Попри певні «мікропроблеми з поведінкою», його гра справила враження на тренерський штаб, тому футболісту готові дати шанс.

Натомість на літніх зборах, найімовірніше, не буде вінгера Самба Діалло. Також не очікується участь молодих футболістів — нападника Владислава Герича та півзахисника Андрія Маткевича. Крім того, з Зорі на збори Динамо може повернутися хавбек Роман Саленко.

