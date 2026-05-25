Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок став найкращим асистентом сезону-2025/2026 в українській Прем’єр-лізі.

Хавбек біло-синіх завершив чемпіонат із 11 результативними передачами. Це дозволило йому випередити найближчого конкурента в асистентській гонці — вінгера Кривбасу Глейкера Мендосу.

Як зазначає пресслужба Динамо, особливо продуктивним для Піхальонка став початок весни 2026 року. У цей період хавбек відзначався гольовими передачами впродовж чотирьох турів поспіль.

Найчастіше після передач Піхальонка забивав Матвій Пономаренко — Олександр асистував йому тричі, причому в трьох матчах поспіль. Також по два голи після передач півзахисника забили Олександр Караваєв і Тарас Михавко.

Варто зазначити, що найкращим бомбардиром сезону УПЛ також став футболіст Динамо. Нападник Матвій Пономаренко виграв гонку снайперів із 13 забитими м’ячами.

Попри це, Динамо завершило сезон лише на четвертому місці в турнірній таблиці. Таким чином, кияни мали у складі і найкращого бомбардира, і найкращого асистента чемпіонату, але не змогли потрапити до трійки призерів.