Динамо оприлюднило заявку на матчі кваліфікації Ліги Європи
Загалом у списку 34 футболісти
38 хвилин томуПідписатися в
Фото: ФК Динамо
Тренерський штаб київського Динамо напередодні старту команди в кваліфікації Ліги Європи визначився із заявкою на відбіркові матчі єврокубків.
Заявка Динамо на кваліфікацію Ліги Європи 2026/27
Список А
- Воротарі: Руслан Нещерет, Ілля Ольховий.
- Захисники: Костянтин Вівчаренко, Олександр Тимчик, Олексій Гусєв, Крістіан Біловар, Владислав Дубінчак, Аліу Тіаре, Томаш Кендзьора.
- Півзахисники: Володимир Бражко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин, Владислав Кабаєв, Микола Шапаренко, Валентин Рубчинський, Віталій Буяльський, Джастін Лонвейк, Навін Малиш, Шола Огундана, Микола Михайленко, Андрій Ярмоленко.
- Нападники: Едуардо Герреро, П'єр Мунгенге.
Список Б
- Воротар: Вячеслав Суркіс.
- Захисники: Денис Дикий, Максим Коробов, Тарас Михавко, Владислав Захарченко.
- Півзахисники: Павло Люсін, Кирило Осипенко, Богдан Редушко, Роман Саленко.
- Нападники: Владислав Герич, Матвій Пономаренко.
9 липня у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи команда зіграє з румунською Університатею Клуж.
У разі проходу цього суперника кияни в другому раунді кваліфікації зустрінуться з грецьким ПАОКом. Якщо ж Динамо поступиться румунському клубу, то в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій на нього чекатиме норвезький Бранн.
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