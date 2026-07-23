Сергій Разумовський

Київське Динамо зіграє проти грецького ПАОК у другому раунді кваліфікації Ліги Європи. Поєдинок розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Наставник біло-синіх Ігор Костюк обрав схему з двома нападниками. У старті вийдуть Едуардо Герреро та Назар Пономаренко. Водночас літній новачок команди П’єр Мунгенге, який перейшов із ПСЖ, знову не потрапив до заявки на матч.

Капітанську пов’язку Динамо носитиме Олександр Піхальонок. У складі ПАОК не зіграє один із лідерів команди Кіріл Десподов. Колишній футболіст Шахтаря Тайсон розпочне зустріч на лаві запасних. Також греки не внесли до заявки своїх російських гравців.

👥 Склади команд

🔷 Динамо: Нещерет, Кендзьора, Біловар, Михавко, Дубінчак, Бражко, Піхальонок, Волошин, Шапаренко, Герреро, Пономаренко.

🔄 Запасні: Ольховий, Суркіс, Ярмоленко, Коробов, Рубчинський, Лонвейк, Малиш, Буяльський, Тіаре, Редушко, Герич, Дикий.

🇬🇷 ПАОК: Павленка, Кенні, Хатзідіакос, Міхаїлідіс, Гомес, Сантамарія, Зафейріс, Живкович, Константеліас, Алі, Міту.

🔄 Запасні: Ціфціс, Монастірліс, Ліратзіс, Аріц, Батаулас, Баба, Тіміаніс, Маді, Пелкас, Тайсон, Хацідіс, Єремєєв.

Раніше XSport розповідав, де дивитися матч кваліфікації Ліги Європи Динамо Київ – ПАОК.