Сергій Разумовський

Одразу троє гравців київського Динамо можуть продовжити сезон у складі луганської Зорі. За інформацією «ТаТоТаке», представники луганського клубу зацікавлені в оренді захисників Навіна Малиша та Максима Коробова, а також півзахисника Романа Саленка.

Очікується, що футболісти можуть провести в Зорі поточний сезон на правах оренди. Такий варіант дозволив би молодим гравцям отримувати більше ігрової практики на рівні української Прем’єр-ліги та поступово адаптуватися до дорослого футболу.

Ще один футболіст Динамо найближчим часом може змінити клуб. За даними «ТаТоТаке», до розташування Чорноморця прибув Олексій Гусєв.

Очікується, що 21-річний захисник проведе нинішній сезон в одеській команді на правах річної оренди. Сторони мають завершити необхідні формальності, після чого футболіст зможе офіційно приєднатися до команди Романа Григорчука.

Гусєв виступає на позиції правого захисника. Саме цей фланг оборони вважається одним із найпроблемніших для Чорноморця, тому перехід молодого футболіста може допомогти тренерському штабу вирішити кадрове питання.

Таким чином, Динамо може віддати в оренду чотирьох футболістів. Малиш, Саленко та Коробов можуть опинитися в Зорі, тоді як Гусєв, найімовірніше, продовжить кар’єру в Чорноморці.

Раніше Динамо дістався один із найважчих можливих суперників у кваліфікації Ліги конференцій.