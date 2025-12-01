Ексворотар Динамо Артур Рудько поспілкувався з Xsport про зміни на тренерському містку Динамо. Сьогодні чемпіон України проведе свій дебютний матч 14 туру УПЛ проти СК Полтава під керівництвом в.о. головного тренера Ігоря Костюка, який замінив Олександра Шовковського.

– Артур, сьогодні дебютує на чолі першої команди Динамо Ігор Костюк. Варто було 12 років чекати на свій шанс?

– Йому видніше! З командами U-19 теж ставав чемпіоном. Багато років в клубі. Знає особисто кожного гравця і функціонера. Гадаю, що це йому тільки на користь. Особисто знайомий і тільки найкращі враження як від людини, так і від тренера. Бажаю йому успіхів з командою!

– Як відреагували на головну новину з табору Динамо?

– Дуже прикро, що на такій ноті… Але, все ж таки, хочу, хочу побажати Олександру Володимировичу якомога більше трофеїв у подальшому! Керівництву видніше… Сподіваюсь, що зміни допоможуть команді! У любому випадку, дякую Шовковському за чемпіонство, тим паче у дебютному сезоні на посаді головного тренера і бажаю Динамо успіхів!

– Можна назвати це рішення запізнілим?

– Я знаю Шовковського, як людину і можу сказати впевнено, що він не з тих, хто все кидатиме напівдорозі та до останнього робив все, щоб виправити ситуацію. Хто б що не казав, але Олександр Володимирович залишиться культовою постаттю для Динамо, якому елементарно не вистачило тренерського досвіду, як виходити з таких ситуацій.

Олександр Шовковський. Фото: ФК Динамо Київ

– Вам не здалося. що Динамо не було готовим до того, що всі знають, як проти них грати і брак ідей на тренерській лавці коштував Шовковському роботи?

– З досвіду гравця можу сказати, що інша точка зору зайвою точно не буде, коли можеш подивитись. Знаючи попередній штаб особисто, я впевнений, що вони докладали максимум зусиль.

Я працював у Леху з Кендзьореком, яки вже показав, що його напрацювання дають результат, але не кожен кваліфікований тренер наважиться приїхати в Україну.

– Як можна подолати ігрову кризу?

– Була надія після Зрінськи, що команда понесеться, але поки ситуація. Знаєте, для сьогоднішнього Динамо, коли випадає з гри декілька футболістів – це дійсно проблема. Не так багато гравців, які застали більш конкурентне Динамо в плані кадрів.

Клубу потрібні зміни, не лише в плані гравців. Поки ситуація в країні не стабілізується, не почнуть приїздити кваліфіковані гравці, наші гранди матимуть проблеми в чемпіонаті. Говорити, що хтось не старається, недопрацьовує. Той самий Попов зі сраки не злазить, але з Омонією спіткнувся у карному майданчику, що призвело до пенальті, в результаті і до першого голу.

– Можна говорити про те, що сьогодні українським клубам не по зубах кіпріоти?

– Не буває випадковостей, коли ти програєш Пафосу, АЕК і зараз Омонія. Ще коли я побував на Кіпрі, то з кожним роком рівень чемпіонату тільки зростає. Туди приїздять дуже кваліфіковані гравці.

– Динамо після зміни тренера може розраховувати на плей-офф Ліги конференцій?

– Давайте вірити до останнього і після останньої гри вже поговоримо докладніше.

