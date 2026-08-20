Сергій Разумовський

Ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський розповів про ситуацію навколо головного тренера київського Динамо Ігоря Костюка. За інформацією журналіста, президент клубу Ігор Суркіс поки не ухвалив остаточного рішення щодо майбутнього наставника.

Водночас становище Костюка залишається непростим. Динамо вже влітку завершило виступи в єврокубках, що посилило критику на адресу тренерського штабу та поставило під сумнів подальшу співпрацю фахівця з київським клубом.

За словами Співаковського, перемога над Колосом у третьому турі чемпіонату України (2:1) допомогла Костюку уникнути негайної відставки. Київська команда здобула важливі три очки, завдяки чому керівництво клубу вирішило не робити поспішних висновків.

Журналіст повідомив, що найближчими днями Костюк має зустрітися з Ігорем Суркісом. Під час розмови сторони планують обговорити результати команди, причини невдалого виступу в єврокубках і подальший формат співпраці.

Співаковський зазначив, що остання перемога фактично врятувала головного тренера від звільнення. Водночас вона не гарантує Костюку тривалої роботи на посаді. За інформацією джерел, наближених до Динамо, кожна наступна серйозна невдача може стати для наставника останньою.

Таким чином, Костюк отримав додатковий час, але його майбутнє безпосередньо залежатиме від найближчих результатів команди. Навіть успішний старт у чемпіонаті України не зняв усіх питань після дострокового вильоту з єврокубків.

Співаковський також розповів, що керівництво Динамо вже може оцінювати потенційних кандидатів на заміну Костюку. Однак у клубі не планують ухвалювати рішення під емоціями та хочуть ретельно підійти до вибору нового наставника.

За словами журналіста, у київського клубу є час для пошуку наступника. Керівники Динамо усвідомлюють стратегічну важливість майбутнього призначення, адже новий тренер має не лише покращити результати першої команди, а й визначити подальший напрям розвитку клубу.

У Динамо побоюються повторити помилку під час вибору наставника, тому розглядають можливість детально проаналізувати кандидатури та умови потенційної співпраці. Клуб хоче знайти фахівця, який відповідатиме його спортивним завданням і матиме чітке бачення побудови конкурентоспроможної команди.

Наразі Ігор Костюк продовжує виконувати обов’язки головного тренера Динамо. Найближча зустріч із президентом клубу може стати визначальною для його майбутнього