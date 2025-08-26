Ковач назвав причину втраченої перемоги Боруссії Д
«Джмелі» подарували очки Санкт-Паулі
близько 2 годин тому
Ніко Ковач / Фото - Боруссія Дортмунд
Головний тренер Боруссії Д підбив підсумки матчу 1 туру Бундесліги проти Гоффенгайма (1:2). Його слова наводить сайт Бундесліги.
Санкт-Паулі грав дуже дисципліновано, що не полегшувало завдання. Ми забиваємо голи завдяки індивідуальній майстерності. Коли ти ведеш 3:1, не можна грати 3:3. Нічия для Санкт-Паулі заслужена. Комплімент Алексу та його хлопцям. Ми не показали того, що потрібно, щоб виграти матч на «Міллертор», - розповів Ковач.
