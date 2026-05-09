Сергій Разумовський

У межах 32-го туру чемпіонату Кіпру в групі вибування Олімпіакос Нікосія здобув надзвичайно важливу перемогу на виїзді, обігравши АЕЛ із рахунком 3:1. Цей результат має велике значення для команди з Нікосії, яка продовжує боротьбу за збереження місця у вищому дивізіоні кіпрського футболу.

Початок матчу склався для Олімпіакоса невдало. Уже на п’ятій хвилині господарі поля зуміли вийти вперед: Саво скористався своїм шансом і відкрив рахунок у зустрічі. Такий швидкий гол міг серйозно вплинути на психологічний стан гостей, однак команда з Нікосії не розгубилася і доволі швидко повернулася у гру. На 11-й хвилині Пікіс відновив рівновагу, зробивши рахунок 1:1.

Ключовий момент першого тайму стався на 38-й хвилині, коли АЕЛ залишився у меншості після вилучення Масеко. Цей епізод помітно змінив перебіг гри, адже Олімпіакос отримав не лише чисельну перевагу, а й додаткову можливість посилити тиск на ворота суперника ще до перерви.

Гості швидко скористалися ситуацією. Уже на 42-й хвилині Віктор Коваленко вивів Олімпіакос уперед, забивши другий м’яч своєї команди. Для українця забитий м’яч у ворота АЕЛа став другим у нинішньому сезоні чемпіонату Кіпру. Загалом український півзахисник провів 18 матчів у турнірі.

У другому таймі Олімпіакос діяв упевнено та прагматично. Команда контролювала гру, користувалася чисельною перевагою і не дозволяла АЕЛу повернути інтригу в матч. На 61-й хвилині Кономіс забив третій гол гостей, фактично знявши питання щодо переможця зустрічі. Після цього Олімпіакос довів матч до перемоги з комфортним рахунком 3:1.

Завдяки цій перемозі Олімпіакос Нікосія набрав 37 очок і покращив своє становище у турнірній таблиці групи вибування. Команда змогла відірватися від Акрітаса на два бали у боротьбі за збереження прописки в елітному дивізіоні. З огляду на напружену ситуацію в нижній частині таблиці, ці три очки можуть мати вирішальне значення на фініші сезону.

Чемпіонат Кіпру. Група вибування, 32-й тур

АЕЛ – Олімпіакос Нікосія 1:3

Голи: Саво, 5 – Пікіс, 11, Коваленко, 42, Кономіс, 61

Вилучення: Масеко, 38