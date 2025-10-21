Футбольний клуб Поділля (Хмельницький) повідомив про завершення співпраці з головним тренером команди Сергієм Ковальцем. Про це офіційно заявила пресслужба клубу.



— Футбольний клуб Поділля дякує головному тренеру Сергію Ковальцю за плідну роботу та позитивні моменти в історії клубу. Бажаємо подальших успіхів, нових досягнень і перемог у тренерській кар’єрі.

Нагадаємо, що Ковалець очолив хмельницьку команду в жовтні 2024 року. Під його керівництвом Поділля провело 28 матчів, у яких здобуло 7 перемог, 8 нічиїх та 13 поразок.

Зараз клуб із Хмельницького має лише 4 очки та займає останнє, 16-те місце у турнірній таблиці Першої ліги.

Рішення про розірвання контракту ухвалено після низки невдалих результатів і технічної поразки, отриманої через участь у матчі дискваліфікованого гравця у матчі проти Прикарпаття-Благо, у якому хмельничани здобули перемогу 2:1.