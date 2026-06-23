Сергій Разумовський

Сергій Ковалець залишив посаду головного тренера запорізького Металурга. Пресслужба клубу офіційно оголосила про припинення співпраці з фахівцем за взаємною згодою сторін.

Ковалець очолив Металург у січні цього року та працював із командою до завершення сезону. Після закінчення кампанії тренер і керівництво клубу провели переговори та ухвалили спільне рішення не продовжувати співпрацю.

За словами Ковальця, ще перед початком роботи сторони домовилися повернутися до обговорення майбутнього після завершення сезону незалежно від підсумкового результату. Фахівець також подякував уболівальникам, футболістам і керівництву Металурга. Він наголосив, що клуб виконав усі домовленості, тому жодних претензій у нього не залишилося.

Сезон-2025/26 Металург завершив на останньому місці в Першій лізі України. Через це запорізька команда втратила місце в дивізіоні. Наступну кампанію Металург проведе вже у Другій лізі.