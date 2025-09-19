Ексрадник президента Динамо Ігоря Суркіса з питань розвитку дитячо-юнацького футболу Артем Кравець розповів про корупцію в академії киян.

«Я за рік отримав три-чотири пропозиції за величезні гроші, приблизно 10 тисяч доларів, щоб влаштувати дитину в академії Динамо. Я за 12 місяців стільки мав ситуацій. Тому уявляю скільки пропозицій мали люди, які вже десятки років у цій історії.

У кожній віковій категорії про дві, три, чотири такі дитини, які займають місця дійсно талановитих юнаків. Проблема у тому, що талановиті діти бачать, що на їх місці в основі грають такі люди і тому у них можуть початися психологічні проблеми», – сказав Кравець в ефірі Youtube-каналу «BurBuzz».