Колишній нападник і співробітник київського Динамо Артем Кравець у публікації щодо причин свого звільнення з клубу на Facebook розповів про проблеми українського футболу.

З першого дня роботи я шукав опції для навчання і знайшов її. Пройшовши 10-місячну програму від ECA, я зрозумів, що нашому футболу не тільки є куди рухатись, а він навіть на 10% не реалізовує свій потенціал. Багато речей, які для мене і у всьому європейському футболі вважаються вже давно всіма зрозумілими і залишеними в минулому, у нас в Україні процвітають. Ви скажете: «Так в нас же так багато футболістів, яких купують за мільйони!». А річ у тому, що вони виростають не завдяки, а всупереч всім факторам…

Наведу приклад. Тільки-но я прийшов працювати, один дуже талановитий хлопець хотів поїхати грати в дуже відомий італійський клуб, тому що… З ним і його батьком навіть нормально поговорити не були в змозі. При тому всьому, що вони хотіли бути в «Динамо», але хотіли розуміти куди рухається клуб.

Таких прикладів можна навести десятки, а то і сотні. Річ не в тому, щоб когось принизити або «надавити на болюче», а в тому щоб рухатись в правильному напрямку. У нас дуже багато талановитих дітей, дуже-дуже-дуже-дуже багато, порівнюючи з європейськими країнами! Там дітей вишикують з під землі, аби найти всі таланти. Але так, як працюють з нашими дітьми, то не дивно, що ми в повній дупі...