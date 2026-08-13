Сергій Разумовський

Український півзахисник Данило Кревсун близький до завершення виступів у Німеччині. За інформацією «ТаТоТаке», 21-річний футболіст може продовжити кар’єру в Угорщині, де ним зацікавлений клуб ZTE із Залаегерсега.

Угорська команда вже зробила Кревсуну повторну пропозицію. ZTE цікавився українцем ще взимку, однак тоді сторони не змогли домовитися про перехід. Наразі переговори поновилися та перебувають на просунутій стадії.

У разі успішного завершення комунікації Кревсун приєднається до угорського клубу на правах вільного агента. Таким чином, ZTE не доведеться сплачувати компенсацію за трансфер футболіста.

Кревсун є колишнім гравцем дортмундської Боруссії. За «джмелів» навіть заявлявся на Лігу чемпіонів, однак дебютувати за першу команду футболісту не вдалося.

За підсумками минулого сезону ZTE посів п’яте місце в чемпіонаті Угорщини. Крім того, команда дісталася фіналу національного Кубка, що свідчить про її конкурентоспроможність на внутрішній арені.

Раніше повідомлялося, що Боруссія хотіла продовжити контракт з Кревсуном.