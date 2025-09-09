Крістал Пелес має намір докласти максимум зусиль, щоб продовжити угоду з головним тренером Олівером Гласнером, повідомляє журналіст Піт О'Рурк.

За даними джерела, у клубі останнім часом виникла напружена обстановка, але керівництво вважає австрійського наставника ключовою фігурою у побудові майбутніх успіхів команди.

Гласнер очолив Пелес у лютому 2024 року і лише за кілька місяців привів «орлів» до історичної перемоги у Кубку Англії, а потім і до тріумфу у Суперкубку країни.

Чинний контракт спеціаліста розрахований до літа 2026 року. При цьому внутрішні труднощі посилилися через ситуацію з капітаном Марком Гехі, якого тренер відмовився відпускати до Ліверпуля в останній день трансферного вікна.