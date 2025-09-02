Марк Гехі вкрай незадоволений Крістал Пелас через зрив трансферу до Ліверпуля, який не відбувся в останній день трансферного вікна, повідомляє The Guardian.

Захисник був обурений рішенням клубу скасувати угоду, яка здавалася вже завершеною. Керівництво команди на чолі зі Стівом Періш спочатку погодилося на угоду за кілька годин до дедлайну, і Гехі навіть пройшов першу частину медичного обстеження для Ліверпуля, подав документи в АПЛ і записав прощальне відео.

Однак Періш передумав в останній момент після того, як головний тренер Олівер Гласнер пригрозив піти у відставку у разі завершення трансферу. Ситуація шокувала Гехі, який виявився змушений залишитись у клубі проти своєї волі. Захисник не планує бойкотувати матчі, але розглядає можливість відмови від капітанської пов'язки на знак протесту, наголошуючи, що поводився коректно протягом усього процесу.

Цього сезону Гехі провів за Кристал Пелас шість матчів і забив один гол.