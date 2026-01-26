Клопп погодився очолити Реал
Сторони узгодили умови контракту
22 хвилини тому
Колишній головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп дав згоду очолити мадридський Реал. За інформацією Futbol del Sr.Destrangis, президент клубу Флорентіно Перес і німецький фахівець уже завершили узгодження всіх ключових умов майбутнього контракту.
Очікується, що офіційне підписання угоди відбудеться в червні. Зазначається, що обидві сторони повністю задоволені деталями домовленості та не мають принципових розбіжностей щодо співпраці.
Втім, існує один сценарій, за якого угода може опинитися під загрозою. Це можливо лише у випадку, якщо Альваро Арбелоа зуміє виграти з Реалом Лігу чемпіонів або чемпіонат Іспанії до моменту остаточного оформлення контракту з Клоппом.
Останнім клубом у тренерській кар’єрі Юргена Клоппа був Ліверпуль, який він очолював з 2015 по 2024 рік. За цей період мерсисайдці під його керівництвом здобули вісім трофеїв на внутрішній та міжнародній аренах.
