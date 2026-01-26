Колишній головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп дав згоду очолити мадридський Реал. За інформацією Futbol del Sr.Destrangis, президент клубу Флорентіно Перес і німецький фахівець уже завершили узгодження всіх ключових умов майбутнього контракту.

Очікується, що офіційне підписання угоди відбудеться в червні. Зазначається, що обидві сторони повністю задоволені деталями домовленості та не мають принципових розбіжностей щодо співпраці.

Втім, існує один сценарій, за якого угода може опинитися під загрозою. Це можливо лише у випадку, якщо Альваро Арбелоа зуміє виграти з Реалом Лігу чемпіонів або чемпіонат Іспанії до моменту остаточного оформлення контракту з Клоппом.

Останнім клубом у тренерській кар’єрі Юргена Клоппа був Ліверпуль, який він очолював з 2015 по 2024 рік. За цей період мерсисайдці під його керівництвом здобули вісім трофеїв на внутрішній та міжнародній аренах.