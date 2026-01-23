Мадридський Реал розглядає можливість призначення Юргена Клоппа на посаду головного тренера вже цього літа. За інформацією видання Touchline, німець висунув головну умову: він хоче мати вирішальне слово у питаннях трансферів та продажу гравців.

Повідомляється, що у разі приходу Клоппа планується серйозна розбудова оборонної лінії клубу. Німець не планує розраховувати на таких ветеранів, як Даніель Карвахаль та Ферлан Менді. Також ходять чутки про його інтерес до запрошення колишніх підопічних — Алексіса Мак Аллістера та Домініка Собослая.

Нагадаємо, що Юрген Клопп залишив Ліверпуль у 2024 році після дев'яти успішних сезонів, за які команда здобула вісім трофеїв, включаючи перемоги в АПЛ та Лізі чемпіонів. В даний час Клопп обіймає посаду керівника футбольного спрямування в компанії Red Bull.

