Сергій Разумовський

Аякс завершує співпрацю з українським півзахисником Олександром Зінченком. Про серйозні кадрові зміни в амстердамському клубі повідомляє Voetbal Nieuws із посиланням на спортивного директора Йорді Кройфа.

За інформацією джерела, Аякс офіційно попрощався одразу з двома футболістами - Ваутом Вегхорстом та Зінченком. Обидва гравці отримали статус вільних агентів і тепер можуть самостійно обирати нові клуби для продовження кар'єри.

Для Зінченка цей етап у Нідерландах вийшов украй коротким. Універсал збірної України приєднався до Аякса взимку 2026 року, однак уже в другому матчі за амстердамський клуб зазнав важкої травми та вибув до кінця сезону.

Контракт українця з Аяксом був розрахований до кінця червня 2026 року, однак сторони, вочевидь, вирішили не продовжувати співпрацю. Тепер Зінченко може розглядати варіанти продовження кар'єри в іншій команді на правах вільного агента.