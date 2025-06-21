Захисник Металіста 1925 та молодіжної збірної України Ілля Крупський оцінив гру синьо-жовтих на Євро-2025.

Мало слів, якими можу передати зараз свої власні емоції. Єдине, що хочу сказати - ми дуже сильно хотіли показати найкращу гру і пройти якомога далі.

З грою у нас виходило, але з результатом - не дуже, за що щиро перепрошуємо всіх, хто за нас вболівав. Ми розуміємо, наскільки це було важливо для багатьох - не лише для нас особисто.

Вірю, що попереду в України ще багато перемог - і в молодіжному футболі, і в дорослому, - написав Крупський в Instagram.