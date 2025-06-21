Крупський після вильоту молодіжки на Євро-2025 вибачився перед вболівальниками
Команда Унаї Мельгоси пролетіла повз чвертьфінал
близько 2 годин тому
Захисник Металіста 1925 та молодіжної збірної України Ілля Крупський оцінив гру синьо-жовтих на Євро-2025.
Мало слів, якими можу передати зараз свої власні емоції. Єдине, що хочу сказати - ми дуже сильно хотіли показати найкращу гру і пройти якомога далі.
З грою у нас виходило, але з результатом - не дуже, за що щиро перепрошуємо всіх, хто за нас вболівав. Ми розуміємо, наскільки це було важливо для багатьох - не лише для нас особисто.
Вірю, що попереду в України ще багато перемог - і в молодіжному футболі, і в дорослому, - написав Крупський в Instagram.
Як «синьо-жовті» програли свій вирішальний поєдинок. Огляд матчу Нідерланди – Україна.
Нагадаємо, УЄФА назвав найкращого гравця матчу Нідерланди – Україна. Чи отримав утішний приз українець?
Раніше думками щодо гри поділився головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса.
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