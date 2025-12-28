Кристал Пелас мінімально поступився Тоттенгему
Все вирішив один гол
17 хвилин тому
Фото - Getty Images
Кристал Пелас в рамках 18 туру АПЛ приймав Тоттенгем. Лондонське дербі на «Селхерст Парк» завершилось з рахунком 0:1.
Єдиного голу Грея під кінець першого тайму вистачило команді Томаса Франка для здобуття трьох залікових балів. Хавбек «шпор» підключився на стандарт, торкнувшись останнім до м'яча, що вразив ворота Гендерсона.
По перерві Тоттенгем міг збільшувати перевагу в рахунку, проте Рішарлісон встиг залізти в офсайд.
Найкращий момент врятуватися Кристал Пелас мав на останніх хвилинах, проте м'яч після удару Одобера прийняла на себе стійка.
АПЛ. 18 тур
Кристал Пелас – Тоттенгем 0:1
Голи: Грей, 42