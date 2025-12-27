Одразу двоє футболістів можуть залишити Манчестер Сіті під час зимового трансферного вікна. Головний тренер команди Хосеп Гвардіола переглядає кадрові плани та не розраховує на низку гравців.

Головний тренер команди Хосеп Гвардіола більше не бачить у своїй ротації опорного півзахисника Келвіна Філліпса. Клуб готовий розглянути варіанти з його трансфером у разі надходження прийнятної пропозиції.

Також Манчестер Сіті може розпрощатися з вінгером Оскаром Боббом. Молодий футболіст останнім часом часто стикається з травмами, що ускладнює його стабільні виступи. Керівництво клубу розглядає як варіант оренди, так і можливий повноцінний трансфер гравця.

У поточному сезоні Келвін Філліпс з’явився на полі лише в одному матчі Кубка ліги, провівши сім хвилин. Оскар Бобб зіграв 15 поєдинків у всіх турнірах та відзначився однією результативною передачею.