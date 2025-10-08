ФК Кривбас повідомив, що воротар Олександр Кемкін та півзахисник Артур Микитишин, які отримали пошкодження у матчі 8 туру проти Кудрівки (3:1), пройшли поглибленні обстеження.

У Микитишина виявлено пошкодження звʼязок гомілковостопного суглоба. Щодо Кемкіна, то його пошкодження виявилося не таким серйозним, тож є надія на його якнайшвидше повернення до тренувань у загальній групі.

За інформацією «ТаТоТаке», у випадку воротаря Кривбасу спершу йшлося про можливу травму плеснової кістки, але все обійшлося пошкодженням сухожилля. У першому випадку - кіпер би лікувався б до 6-8 тижнів.

Зараз же можна очікувати його повернення приблизно через 10 днів.

